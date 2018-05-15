Учасники АТО зі Львівщини вийшли на пікет через монетизацію

Під стінами Львівської обласної ради на пікет зібралося кілька десятків учасників АТО: ветерани не хочуть впровадження монетизації пільг на проїзд у маршрутках. Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

За словами воїнів, монетизація передбачає компенсацію за проїзд у розмірі 130 грн, а це, як наголошують ветерани – мізер.

«Згідно із законодавства України про статус ветеранів війни учасники бойових дій мають безкоштовний проїзд у міському та міжміському транспорті. Зараз в рамках монетизації нам хочуть дати 130 грн чи 160 грн на проїзд в місяць. Так, проїзд із Рави-Руської до Львова коштує 50 грн. На скільки поїздок вистачить цих коштів? На одну: туди й назад. А якщо лікуєшся в госпіталі, їздити потрібно постійно. Виходить, що одна поїздка відбуватиметься коштом бюджету, то решта – власним. Нехай місяць-другий нам виплачуватимуть цю компенсацію, а потім в бюджеті не стане грошей і виплати припинять. Тому, виступаємо проти монетизації», – розповів один з пікетувальників.