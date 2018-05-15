У 33 навчальних закладах Львова ремонтують спортмайданчики і стадіони

У Львові тривають ремонти спортивних майданчиків та стадіонів при навчальних закладах. Загалом на такі роботи у бюджеті міста цьогоріч передбачили 55 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Зараз у 33 навчальних закладах відбуваються ремонти спортивних майданчиків або стадіонів. В цьому році ми передбачали на ремонт спортивних майданчиків і стадіонів 55 млн грн», – зазначила начальниця управління освіти Львівської міськради Зоряна Довганик.

За умови повного фінансування у 2018 році планують завершити ремонт двох стадіонів у: СЗШ №65 і СЗШ №68 (передбачено 6 млн грн), а також ремонт майданчиків у 9 школах: СЗШ №27, 17, 66, 83, 96, 6, 100, 57, гімназії «Престиж». На ці майданчики передбачено 17,5 млн грн.

За словами Зоряни Довганик, цьогоріч у середній загальноосвітній школі №27, що на вул. Іларіона Свєнціцького, з’явиться новий спортивний майданчик, ремонт якого розпочали ще минулого року. Можливість займатися спортом матимуть не лише учні школи, а й усього мікрорайону. Тут облаштують і відпочинкова зона, і спортивний майданчик, і футбольне та баскетбольне поля.

Капремонт спортивного майданчика школи №27 за результатом тендерних закупівель минуло річ розпочало ТзОВ «Укрбудсервіс». Загальна вартість робіт становить 4,76 млн грн. Станом на кінець 2017 року виконано робіт на 1,02 млн грн, цьогоріч на ці потреби виділили ще 2,2 млн грн.

Загалом протягом 2016−2017 років на ремонтні роботи у школі №27 з бюджету Львова витратили майже 2 млн грн: за більше, ніж 470 тисяч грн капітально відремонтували дах та водовідведення, а на ремонт санвузлів скерували понад 440 тисяч грн.

Зазначимо, у 2015 році школі №27 присвоїли ім’я героя Небесної Сотні Юрія Вербицького.