Поліція закликає львів'ян у період літнього відпочинку подбати про безпеку помешкань

Літом українці їдуть відпочивати. В цей час багато мешканців мегаполісів та містечок виїжджають до родичів в сільську місцевість, на дачі, моря, озера. Для когось – це час відпочинку, а от квартирні крадії працюють, не покладаючи рук. Відтак, правоохоронці закликають мешканців Львівщини подбати про безпеку свого майна вже зараз. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Є багато різних способів, як вберегти свою оселю від зловмисників, усі застережні заходи не зайві, коли мова йде про збереження майна. Проте, найбільш дієвий спосіб захисту помешкання – встановлення охоронних систем. А, серед запропонованих на ринку охоронних структур, поза конкуренцією – поліція охорони.

В умовах сьогодення лише поліція охорони – це група фахівців, які справно і вміло виконують покладені на них обов’язки. Як тільки з Вашого помешкання надходить сигнал тривоги, негайно до оселі приїжджає озброєний наряд працівників поліції. Вони, професійно діючи, унеможливлять проникнення до помешкання злодія.

Перевага ПО перед іншими недержавними охоронними структурами у тому, що лише наряди цієї служби приїжджають на затримання із вогнепальною зброєю та набагато швидше, ніж інші охоронні структури. Знаючи це, злочинці рідше наважуються залізти до помешкання, що під наглядом поліцейських охорони. Та, якщо все таки йдуть на це, – їх одразу ж затримують.

На сьогоднішній день, майже чотирнадцять тисяч громадян довірили охорону своїх помешкань працівникам поліції охорони Львівщини. Охороняють не лише квартири, а й будинки, гаражі та господарські приміщення. Встановлюють системи охорони за добу.

У приватних будинках монтаж систем охорони триватиме дещо довше. Адже тут потрібно встановити і різноманітні системи доступу, й відеокамери. Оселі охороняються багаторівневими системами захисту, які передбачають як охорону по периметру помешкання, так і вікон, дверей та внутрішніх приміщень. Для власників домашніх тварин передбачені окремі сповіщувачі.

Отож, найнадійніший спосіб захиститись від квартирних злодіїв один – це скористатися послугами поліції охорони.