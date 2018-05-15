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Поліцейські встановлюють обставини вибуху, внаслідок якого загинув чоловік

Юлія Шпак

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Дрогобицькі поліцейські встановлюють обставини вибуху, внаслідок якого загинув 44-річний чоловік. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

.В Дрогобицький відділ поліції 14 травня о 16.40 надійшло повідомлення про те, що у власному помешканні на вулиці Грушевського помер чоловік.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що 44-річний місцевий мешканець хотів розгерметизувати електричний водяний насос. Для цього він нагрівав його на плиті, внаслідок чого балон вибухнув. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

За словами його матері, насос чоловік знайшов 12 травня. Спершу він намагався його розрізати, а коли не вдалось це зробити вирішив розгерметизувати його в інший спосіб.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють обставини події.

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