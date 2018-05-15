Пласт запрошує на триденний табір «Свято Весни»

Станиця Львів Пласту Національної скаутської організації України організовує триденний табір «Свято Весни: На нових берегах», який відбудеться 18−20 травня 2018 р. поблизу аеродрому «Цунів» Городоцького району Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Свято Весни відбувається щороку у кожному осередку Пласту. Це триденний табір, зазвичай у травні, присвячений дню святого Юрія Переможця — опікуна Пласту. В такий спосіб пластуни зустрічають прихід теплої пори року та початку таборового літа. Свято Весни проводиться у вигляді змагань між куренями (командами), вік учасників/ць яких 11−17 років. Кожна команда на Святі весни організовує власний табір та забезпечує побут на ньому (шатра, кухня, огорожа та вхідна брама, щогла для прапора тощо). Як елемент змагань, команди намагаються яскраво і оригінально оформити свої табори, в тому числі стилізуючи їх, наприклад, під корабель, фортецю тощо. Команда-переможець визначається на основі загального рейтингу по всіх змаганнях. Щороку львівське Свято Весни збирає близько півтори тисячі пластунів та пластунок.

Оскільки 2018 рік визнано роком морського пластування, то цьогорічне Свято Весни буде тематичним — морським і матиме назву «На нових берегах». Невеличка галявина поблизу Львова перетвориться на лагідне море, у якому безліч островів, де до кожного причалює корабель з потужним екіпажем. Кожен курінь — це екіпаж, опора і сила. Учасникам/цям потрібно буде вирішувати, куди крутити штурвал, і де кинути якір, щоб розвідати нову землю, як це робили старі моряки.