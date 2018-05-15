Під Львовом дорожники облаштовують додаткову смугу руху для автівок

На трасі біля села Давидів, що під Львовом, сьогодні дорожники облаштовують додаткову смугу руху для транспортних засобів. Про це Львівському порталу повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області.

Підрядна організація ТзОВ «ПБС» продовжує влаштовувати додаткову смугу руху транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-09 Мукачеве–Рахів–Богородчани–Івано-Франківськ–Рогатин–Бібрка–Львів (біля с. Давидів).

«Наявність додаткової смуги зможе задовольнити вимоги транспортного потоку на вказаній автомобільній дорозі, знизити рівень аварійності та підвищити безпеку руху транспортних засобів», – йдеться у повідомленні.