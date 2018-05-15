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Під Львовом дорожники облаштовують додаткову смугу руху для автівок

Олена Карп'юк

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На трасі біля села Давидів, що під Львовом, сьогодні дорожники облаштовують додаткову смугу руху для транспортних засобів. Про це Львівському порталу повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області.

 

Підрядна організація ТзОВ «ПБС» продовжує влаштовувати додаткову смугу руху транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-09 Мукачеве–Рахів–Богородчани–Івано-Франківськ–Рогатин–Бібрка–Львів (біля с. Давидів).

«Наявність додаткової смуги зможе задовольнити вимоги транспортного потоку на вказаній автомобільній дорозі, знизити рівень аварійності та підвищити безпеку руху транспортних засобів», – йдеться у повідомленні.

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