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На Львівщині посадовець привласнив бюджетні кошти, які призначалися на ремонт Народного дому

Юлія Шпак

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На Львівщині правоохоронці викрили 32-річного посадовця, який привласнив бюджетні кошти. Ці гроші (понад 100 000 гривень) призначалися на капітальний ремонт Народного дому. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівські області.

 

«У відповідності до укладеного договору з підприємством – підрядником робіт, чоловік, будучи матеріально – відповідальною особою, отримав на рахунок гроші для капітального ремонту одного із Народних домів на території Пустомитівського району.Як встановили правоохоронці, кошти в сумі 105 000 гривень зловмисник привласнив, а в подальшому використав на власні потреби, витративши на придбання товарів та послуг», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень за ч.3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене статтями, – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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