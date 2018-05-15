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Митники подарували музейникам 36 конфіскованих ікон

Омелян Шевчук

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Працівники Львівської митниці ДФС передали музеям стародавні ікони. Найціннішими з них є ікона Богородиці з дитям (ХVIII ст.) та преподобного Олександра Свірського 1794 року виготовлення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС України у Львівській області.

 

За даними відомства, на підставі рішення Експертно-фондової ради з питань безоплатного передавання вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених в дохід держави, працівники Львівської митниці передали музеям та релігійним закладам 36 предметів релігійного культу. Серед них ікони, медальйони, плакети, датовані ХVIII – початком XX ст.

Зокрема передано ікони із зображенням Христа, Богородиці з дитям, св. Миколая, Неопалимої Купини, Казанської Богородиці, св. Івана Хрестителя тощо. Виготовлені вони в Україні, Польщі, Росії.

Серед повернених переважають ікони олійними фарбами на дереві, багато з них мають метал оклад, гравіювання, плакети з бронзи (литво), медальйони зі срібла та білого металу.

Найдавнішими і найціннішими є ікона Богородиці з дитям, виготовлена в Україні у ХVIII ст. та преподобного Олександра Свірського 1794 року виготовленій у Росії.

Свого часу ці видання затримали при спробах незаконного переміщення через митний кордон України.

Тепер їх передають постійне зберігання чотирьом музеям. Зокрема до Миколаївського обласного художнього музею Верещагіна передано 26 ікон.

Фото: Гал.Інфо

 

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