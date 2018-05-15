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Минула доба на Донбасі минула без втрат

Омелян Шевчук

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Упродовж минулої доби інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилася. У лавах української армії обійшлося без втрат. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

 

Російсько-окупаційні війська 42 рази порушували режим припинення вогню, з них 11 – застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети. Наші війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику.

На Луганщині, в районах населених пунктів Троїцьке, Новозванівка, Золоте ворог вів турбуючий вогонь намагаючись спровокувати вогонь українських воїнів у відповідь.

На Донецькому напрямку активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Залізне, Новгородське, Шахта Бутівка. Зусилля російсько-окупаційні військ були марними. Оборонні рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

За минулу добу зі складу Об’єднаних сил загиблих та поранених немає. За даними розвідки, втрати противника склали 1 вбитий та 3 порениних.

Поточної доби, 15 травня, зафіксовано 7 випадків відкриття вогню окупантами зі стрілецької зброї по наших позиціях з метою спровокувати вогонь у відповідь.

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