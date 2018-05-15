До фіналу Ліги Чемпіонів-2018 «Укрпошта» випустить спеціальну марку

«Укрпошта» випустить 130 000 екземплярів спеціальної марки на честь проведення у Києві фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА 2018. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПАТ «Укрпошта».

На марці зображений Кубок Ліги Чемпіонів УЄФА. Номінал марки – 9 грн. Тираж марки – 130 000 примірників.

Спецпогашення поштової марки спеціальним поштовим штемпелем «UEFA Champions League Final Kyiv 2018» відбудеться у Києві 26 травня, у день проведення фінального матчу.

«Із кожним роком українські поштові марки стають більш яскравими, на них з’являються українські співаки, герої вітчизняної мультиплікації. Минулого року напередодні міжнародного пісенного змагання українська співачка та переможниця “Євробачення-2016” Джамала з’явилося на поштовій марці. Ця марка користувалася особливим попитом серед поціновувачів філателії», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, «Укрпошта» випустила також марки, присвячені першому українському анімаційному фільму «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» та прем’єрі українського фентезі-фільму «Сторожова Застава».

А в конкурсі на кращі поштові марки та блоки України за 2017 рік став поштовий блок «Микита Кожум’яка» з героями першого повнометражного українського фентезі-мультфільму.