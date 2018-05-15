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Для маленьких львів’ян організовують літній денний табір з екологічною тематикою

Юлія Шпак

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Сімейно інноваційний простір «Як Вдома» та Студія дитячої творчості «Руда Панда» організовують літній денний табір «Витворялки». Особливість табору — екологічна тематика та максимальний акцент на розвитку творчості. Вікова категорія учасників — від 6 до 10 років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

У програмі табору — творча майстерня, де дітям розповідатимуть про техніки малювання, кольорознавство, характер картин, допоможуть зрозуміти, як висловлювати свої емоції та думки за допомогою творчості, а також — квести, ігри, майстер-класи з виготовлення листівок, квітів, іграшок, оздоблення футболок, участь у театрі імпровізацій, активний відпочинок на природі та багато-багато іншого.

Графіки таборів:

1 зміна (28 травня — 2 червня),

2 зміна (4−9 червня),

3 зміна (11−16 червня),

4 зміна (18−23 червня),

5 зміна (25−30 червня) (у графіку таборів можуть бути зміни).

Учасники можуть долучатися до будь-якого дня табору за умови наявності місць.

Табір відбуватиметься з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00. Адреса проведення табору: м. Львів, вул. Зелена, 25 (Сімейний інноваційний табір «Як Вдома»). Деталі: тел. +38 (067) 236 44 00.

Реєстрація за посиланням: https://goo.gl/forms/Zmie4Gklonrlp9hI3

Подія у Фейсбук: https://www.facebook.com/events/406 559 733 151 574/

Сімейний інноваційний простір «Як Вдома» — місце, де кожна сім’я зможе знайти можливість більше часу бути разом: навчатися, працювати, відпочивати. Це простір, який єднає активні сім’ї, що прагнуть бути разом ще більше часу. Це спільнота батьків, які усвідомлюють власну відповідальність за виховання дітей і саме тому є відкритими до інноваційних методів виховання.

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