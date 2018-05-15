Чиновниці Синютки загрожує звільнення через декларацію

Галицький районний суд м. Львова визнав винним державного службовця категорії «Б» Львівської обласної державної адміністрації у вчиненні двох адмінправопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч.2 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як з’ясувалось, жінка отримала 173 тисячі гривень доходу від продажу частки квартири, а також набула у власність квартиру вартістю 753 тисячі гривень, проте несвоєчасно повідомила про такі суттєві зміни у майновому стані Національне агентство з питань запобігання корупції.

За наслідками судового розгляду до винної особи застосовано стягнення у вигляді штрафу.

Зазначимо, що після набрання рішенням законної сили особа підлягає звільненню із займаної посади.