Активісти грозяться 28 травня перекрити дорогу біля Червонограда

Активісти «Соснівської народної самооборони» грозяться перекрити 28 травня дорогу в районі села Межиріччя. Відповідну заяву вони зробили перед депутатами Львівської обласної ради під час сесійного засідання, передає з сесійної зали кореспондент Львівського порталу.

Власне, голова «Соснівської народної самооборони» Василь Вольський озвучив перед депутатами вимоги активістів, у разі їх невиконання пообіцяв перекрити 28 травня о 10.00 дорогу в районі села Межиріччя.

Зокрема, активісти вимагають, «щоби керівництво «Львіввугілля» припинило розкрадання аргіліту із першого та другого шлакоблоків в селі Межиріччя, в районі переїзду через колію села Волсвин, вздовж колії села Сілець вивезти та прибрати з території аргіліт і породу і в подальшому заборонити складування».

Окрім цього, вимагається створення депутатської комісії для розслідування цих фактів.