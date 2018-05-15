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Активісти грозяться 28 травня перекрити дорогу біля Червонограда

Соломія Головіна

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Активісти «Соснівської народної самооборони» грозяться перекрити 28 травня дорогу в районі села Межиріччя. Відповідну заяву вони зробили перед депутатами Львівської обласної ради під час сесійного засідання, передає з сесійної зали кореспондент Львівського порталу.

 

Власне, голова «Соснівської народної самооборони» Василь Вольський озвучив перед депутатами вимоги активістів, у разі їх невиконання пообіцяв перекрити 28 травня о 10.00 дорогу в районі села Межиріччя.

Зокрема, активісти вимагають, «щоби керівництво «Львіввугілля» припинило розкрадання аргіліту із першого та другого шлакоблоків в селі Межиріччя, в районі переїзду через колію села Волсвин, вздовж колії села Сілець вивезти та прибрати з території аргіліт і породу і в подальшому заборонити складування».

Окрім цього, вимагається створення депутатської комісії для розслідування цих фактів.

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