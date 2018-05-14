У Яворівському національному парку побільшає туристів із Польщі

Яворівський національний природний парк підписав із польською туристичною фірмою угоду про довготривалу співпрацю у сфері обслуговування туристів з України та Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У суботу, 12 травня, Яворівський національний природний парк відвідала група туристичних операторів із Польщі. Метою їхнього візиту було ознайомлення з інфраструктурою та рекреаційно-туристичним потенціалом парку, а також налагодження співпраці між парком та закордонними туристичними фірмами.

«В еколого-просвітницькому центрі гості дізналися про історію створення та діяльність природоохоронної установи. У музеї історії «Ера» їхню увагу привернули численні експонати, віднайдені на території парку, в Янові і його околицях. Під час екскурсії смт. Івано-Франковим гості також відвідали Троїцький костел та музей місцевого ХПТУ №14 ім. Йосипа Станька. Кінцевим об’єктом ознайомлення гостей з територією парку був рекреаційний осередок «Верещиця», – йдеться у повідомленні.

Підсумком зустрічі стало укладання між Яворівським нацпарком та туристичною фірмою Польщі угоди про довготривалу співпрацю у сфері обслуговування туристів.

Зазначимо, Яворівський національний природний парк створений у 1998 році, його площа становить 7108,0 га. Його територія є частиною Українського Розточчя — вузького гірського пасма завдовжки 75 км. Ці терени мають риси трьох географічних регіонів — Карпат, Полісся та Поділля.