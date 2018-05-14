У трьох селах області обрали старост

У Мурованській сільській об’єднаній громаді Пустомитівського району вчора, 13 травня, успішно відбулися перші вибори старост сіл Кам’янопіль, Ямпіль і Гамаліївка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За словами начальниці відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Львівської облдержадміністрації Зоряна Павлів, з-поміж семи кандидатів – переможцями виборів, відповідно, стали: Роман Качмар, Леся Полігас та Богдан Дропа. Усі вони балотувалися шляхом самовисування.

«У голосуванні взяли участь 1120 виборців із 2470-ми, внесених в уточнені списки виборців, – повідомила Зоряна Павлів. – Середня явка склала 45,3%. Найнижча виявилась у найбільшому з трьох сіл Ямполі – 40,3%. В Гамаліївці явка склала – 52,7%, в Кам’янополі – 57,3%. Переможці обиралися на альтернативній основі і суттєво випередили своїх конкурентів, набравши від 74 до 86 відсотків голосів тих виборців, що прийшли на виборчі дільниці».