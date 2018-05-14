«У темряві сяє лише душа!»: музей «Тюрма на Лонцького» представить львів’янам особливу тематичну програму та експозицію

Арт-платформа «Дивина» разом із музеєм «Тюрма на Лонцького», в рамках заходу «Ніч музеїв», у п’ятницю, 18 травня 2018, о 19.00 год. представить експозицію та особливу тематичну програму «У темряві сяє лише душа!». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«На відвідувачів музею чекає занурення у світ мрій і фантазій, яким не судилося бути здійсненими. Флюроарт — інсталяції від платформи «Дивина»; роботи талановитих митців, скульпторів, художників, керамістів; ексклюзивний виступ перкусіоністів «Drum Force», які представлять унікальний Трубофон, фортепіанний перфоманс Світлани Позднишевої, Марії Яремак, тріо флейтистів «Fiori», гітарист Василь Шевчук, флейтистка Наталія Кожушко — Максимів, Володимир Довганюк — цимбали.

Тюрма на Лонцького — непросте місце з повчальною історією. Тисячі людських доль обірвалися у цих стінах, — життя саме тих, хто був цвітом нації. Митці, поети, музиканти, революціонери. Вони могли і змінювали на краще світ навколо себе. Діячі мистецтва та студентство завжди були рушієм прогресу, саме тому, ми продовжуємо розвивати культуру та моральні цінності. Ми вважаємо за необхідне привернути увагу до колосального пласту історії, із яким працює музей «Тюрма на Лонцького». Зневірі нема місця там, де жива сила, нескорений дух Українського повстання. Ще живі люди, які пам’ятають темні часи тоталітаризму. Це — наша гордість, наші герої, наше актуальне сьогодення, наша боротьба», — розповідають організатори.

Візуальна частина:

Арт платформа «Дивина», Олена Шептицька, Кравець Микола, флюроарт, організатори, куратори; Скульптурна група Skoro Group, інсталяція; скульптор Артур Гармідер; Тетяна Ільїна, художня емаль; Ілья Анатолієвіч, акварель; Богдана Сібіковська, графіка, ілюстрація; Вікторія Чернишук, дрібна пластика; Світлана Захаренко, паперова пластика, квілтінг; Наталія Грицак, текстиль; Юрій Турчин, відео документалістика; Оксана Федчишин і Марія Крисюк, графіка, інсталяції; Максим Кулик, скульптура; Ігор Гнатів, живопис, гіперреалізм; Олександр Лятамбор, спінерство;

Музична частина:

Світлана Познишева, фортепіано, співорганізатор; «Drumm Force», барабани, перкусії; Василь Шевчук, гітара; бандуристка Христина Бандура; Наталія Кожушко — Максимів, флейта; тріо флейтисток «Fiori» — Ковалисько Ольга, Верхола Ірина, Андрухів Христина; Володимир Довганюк, цимбали; Марія Яремак, фортепіано.