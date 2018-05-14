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У Чорногорії затримали вбивцю української мільйонерки

Олександр Косик

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Поліція міста Котор в Чорногорії знайшла ймовірного вбивцю мільйонерки, громадянки України Анастасії Лашманової. Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на місцевий  інформаційний портал.

 

Зазначається, що поліція викликала на допит місцевого мешканця Арсенія Становича на підставі обґрунтованої підозри, що три дні тому в селищі Доброта він убив Лашманову, з якою у нього були романтичні стосунки.

Повідомляється також, що Арсеній Станович, 1996 року народження, якийсь час зустрічався з Лашмановою. Поліція підозрює, що у них сталася сварка на тлі ревнощів.

За словами джерел в поліції, молодик, підозрюваний у злочині, прибув до квартири Лашманової, де сталася сварка, яка потім закінчилася трагічно. Обстежувані предмети в квартирі і сліди крові вказують на те, що жертва боролася з нападником.

Під час розслідування вбивства українки, тіло якої було виявлено в п’ятницю ввечері в квартирі в Которскому селищі Доброта, поліція опитала кількох підозрюваних, у тому числі батька молодої людини.

Виявити вбивцю поліція змогла за записами камер спостереження і аналізом телефонних дзвінків і повідомлень.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що 11 травня в Чорногорії було знайдено мертвою громадянку України, що успішно там вела готельний бізнес.

Фото: vijesti.me

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