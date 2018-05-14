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Стан пораненої патрульної – стабільний, - медики

Дарина Смеречанська

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Стан працівниці патрульної поліції Львівщини, яку яка отримала ножове поранення під час затримання порушника, стабільний, вона при свідомості. Кровотеча надійно зупинена. Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я Володимир Зуб, передає прес-служба Львівської міської ради.

 

«Хочу констатувати приємну новину. Стан Тетяни є стабільний, вона тримається мужньо. Сьогодні зранку я з нею спілкувався — вона навіть намагалася жартувати. Тому все це дає нам позитивні прогнози на перебіг цього захворювання. Кровотеча надійно зупинена, стан стабільний, пацієнтка в свідомості, показники червоної крові нормальні. Тому ми сподіваємося на гладкий перебіг цієї травми», – сказав Володимир Зуб, начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради.

Нагадаємо, вчора на вул. Стрийській чоловік підрізав працівницю патрульної поліції Львівщини. За попередніми даними, трапилась ДТП, водій намагався втекти від патрульних. Одна з поліцейських хотіла затримати втікача і він поранив її ножем. У 8-мій міській клінічній лікарні працівницю прооперували та надали всю необхідну допомогу.

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