Поліція попереджає: на Львівщині побільшало шахраїв, що ошукують пенсіонерів

Зараз все частіше почали надходити повідомлення про факти шахрайства, щодо людей похилого віку. Так, за грудень 2017 року, у місті зареєстрували 264 таких випадки, 57 з яких розкрили. Саме тому, патрульні спільно з Управління соціального захисту львівської міської ради запровадили проект «Остерігайся – Шахраї», мета якого проінформувати пенсіонерів про такі випадки, що робити та як не потрапити у пастку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

Злочинці розуміють, що це найвразливіша категорія осіб, довірою яких можна зловживати. Тому вони придумують всілякі схеми: «Дзвінок представника поліції», «Комунальна заборгованість», «Потрібні гроші на ліки», а останнім часом з’явилися так звані «представники партії», які видурюють гроші. Щоб не стати жертвою шахраїв потрібно не впускати в дім незнайомців і уважно перевіряти документи. Обов‘язково повідомляти про такі випадки на лінію «102».

Декілька порад, як не потрапити в халепу:

◆ Якщо хтось говорить вам по телефону, що ви щось виграли, то, можливо, ліпше просто покласти трубку.

◆ Якщо під час телефонної розмови продавець говорить, що коли ви не купите товар сьогодні, то потім буде запізно, це зазвичай підказка, що пропозиція фіктивна.

◆ Тримайте в таємниці номер своєї кредитної картки. Не давайте картки незнайомцям, які збирають пожертви.

◆ Нічого не купуйте по телефону, хіба що тоді, коли ви самі дзвоните у фірму, яка надсилає свої товари поштою і репутація якої вам відома.

◆ Якщо у вас є будинок, то остерігайтесь шахраїв-ремонтників.

◆ Не винаймайте незнайомого вам майстра, поки не перевірите його документів, запитайте прізвища й номери телефонів інших замовників, які користувалися його послугами.

◆ Нічого не підписуйте без ретельної перевірки, переконайтесь, що розумієте й погоджуєтеся з усіма умовами контракту чи угоди.

◆ Ніколи не задовольняйтеся тим, щоб інша людина пояснила вам угоду, хіба що ви добре знаєте ту людину й довіряєте їй. Самостійно прочитайте весь текст угоди.

◆ Ніколи не платіть за ремонтні роботи наперед. Перш ніж виплатити всі гроші, переконайтеся, що робота виконана так, як ви хотіли.

Будьте завжди насторожі. Керуйтеся здоровим глуздом. Не вагайтеся сказати ні, якщо не хочете чогось купувати. І пам’ятайте: коли пропозиція здається неймовірною, то, мабуть, це ошуканство.