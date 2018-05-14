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На Львівщині двоє чоловіків вчинили розбійний напад на літню жінку та її сина

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На Львівщині зловмисники вчинили розбійний напад на літню жінку та її сина. Нападники проникли в помешкання потерпілих, побили їх та заволодіти грошима і золотими виробами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

У Городоцьке відділення поліції 12 травня за допомогою звернулась 70-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що вночі у її помешкання проникли двоє чоловіків, побили її, а також її 48-річного сина, заволоділи грошима у сумі дві тисячі євро та дві тисячі гривень, золотими виробами, мобільним телефоно, після чого втекли.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетні 37-річний мешканець Городка, раніше судимий, зокрема, за крадіжки та його ровесник, також місцевий мешканець.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Невдовзі суд обере для зловмисників міру запобіжного заходу, проводиться досудове розслідування.

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