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Львів’янин Роман Городечний підкорив гору Еверест

Юлія Шпак

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Сьогодні, 14 травня, о 6:25 львів’янин Роман Городечний підкорив найвищу точку у світі – гору Еверест (8848м). Про це пише Zaxid.net.

 

Зазначається, що піднявся він на вершину у складі української експедиції

Експедиція української команди в Непал у складі Романа Городечного, Дмитра Семеренка, Тараса Позднія та Ірини Галай розпочалась 9 квітня. Рівно через місяць, 9 травня, альпіністи розпочали вирішальний штурм на Еверест, підкоривши його зранку 14 травня.

З вершини Евересту Роман Городечний зателефонував своїй дружині Юлії – вона першою і повідомила про підкорення альпіністами Евересту. Зараз команда вертається у базовий табір, за їхнім пересуванням можна спостерігати за допомогою SPOT-трекеру.

Далі українські альпіністи планують здійснити безкисневе сходження на четверту вершину світу – гору Лхоцзе (8516), перейшовши на цю вершину з Евересту. Раніше жоден український альпініст не здійснював такого переходу.

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