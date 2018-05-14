Львів'ян кличуть виміряти артеріальний тиск просто неба

У Львові стартували «Дні профілактики і раннього виявлення артеріальної гіпертензії», які триватимуть до 18 травня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Вже традиційно, кожен охочий зможе виміряти артеріальний тиск у міських поліклініках та лікарнях, в яких розміщені пункти вимірювання артеріального тиску, а також у десяти медичних пунктах-наметах, які розташовані в найбільш людних місцях міста: пл. Ринок, просп. Шевченка, просп. Свободи, вул. Широка, просп. Чорновола, просп. Червоної Калини. В акції візьмуть участь волонтери — студенти Львівського державного медичного коледжу ім. А. Крупинського, які вимірюватимуть артеріальний тиск у наметах.

Пацієнти з підвищеним тиском отримають консультації фахівців та необхідні додаткові обстеження, освітні матеріали про артеріальній гіпертензії (пам`ятки, щоденники контролю артеріального тиску та ін.). Також в закладах охорони здоров’я в рамках акції проведуть навчальні програми та семінари з вивчення сучасних аспектів лікування гіпертонічної хвороби.

«Щорічно в травні уже впродовж 11 років ми традиційно проводимо цю акцію із залученням не тільки наших працівників в закладах охорони здоров’я, але й і з виходом на вулицю, розставлянням наметів, залученням студентів медичного коледжу з тим, щоби більше людей охопити цим обстеженням і більше розказати про цю хворобу. В нас був дуже добрий період, коли ми спостерігали зменшення зареєстрованих випадків інфаркту міокарда та інсульту, натомість починаючи з 2014 року, коли соціальна і політична ситуація в країні ускладнилася, ми бачимо негативну тенденцію. І тому такі акції — інформування населення про те, що треба зробити, щоб вберегти своє здоров’я, є дуже важливими.

Кінцевими точками гіпертонічної хвороби є інфаркт і інсульт — загрозливі для життя захворювання. Тому дуже важливо їх профілактувати — вчасно міряти тиск, стежити за своїм здоров’ям. Якщо тиск підвищений, треба вчасно звернутися до сімейного лікаря та отримати лікування, щоби не виникало ускладнень гіпертонічної хвороби, які призводять до інфаркту та інсульт. Тому максимально закликаємо людей — прийдіть і виміряйте тиск, отримайте консультації. Якщо тиск підвищений, спеціалісти скерують пацієнта до сімейного лікаря”, — розповів Володимир Зуб, начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради.

Зі слів Володимира Зуба, в цій акції впродовж тижня тиск вимірюють, традиційно, близько 100 тисяч людей, і дуже багато з них міряють тиск власне у медичних наметах на вулиці.

«Артеріальна гіпертензія — це найбільш поширене захворювання не тільки в Україні, але й в цілому світі. В Україні є близько 10 мільйонів гіпертоніків. В місті Львові — близько 180 тисяч. Це означає, що кожний третій дорослий мешканець міста Львова має підвищений артеріальний тиск. Проблема артеріальної гіпертензії не стільки в самому підвищеному тиску, скільки в ускладненнях, які вона дає. І це передусім, інсульт, інфаркт, раптова серцева смерть, хронічна серцева недостатність, ниркова недостатність. Типових симптомів на початках артеріальної гіпертензії немає — єдиним симптомом є саме підвищений артеріальний тиск. Тому кожній людині періодично потрібно вимірювати тиск, щоб профілактувати чи на ранній стадії виявити артеріальну гіпертензію.

Щороку ми виявляємо біля 3000 нових гіпертоніків, беремо їх на облік в поліклініку, і потім починаємо лікувати. Ще проблема артеріальної гіпертензії в тому, що пацієнти не дотримуються лікування, бо як тільки знизиться артеріальний тиск, вони одразу самі припиняють лікування або зменшують дози, що категорично не можна робити, а треба дотримуватися тих рекомендацій, які призначені лікарем. Кожна людина, яка має підвищений тиск, все-таки має придбати тонометр для вимірювання артеріального тиску, і контролювати його вдома.

Причини артеріальної гіпертензії невідомі. Важливим фактором є спадковість — якщо в родині батьки або близькі родичі мають підвищений тиск, то швидше за, все по спадковості це теж може передатися дитині. Також велике значення має спосіб життя: куріння, вживання алкоголю, надмірне вживання солі, психоемоційні перенавантаження, стреси, низька фізична активність. Все це сприяє тому, що з віком підвищується артеріальний тиск. Якщо з віком кожен третій, а потім після 70 років — кожний другий має підвищений тиск, то сьогодні і молоді люди мають підвищений тиск”, — розповіла Валентина Коваль, головний позаштатний спеціаліст управління охорони здоров’я ЛМР з кардіології.