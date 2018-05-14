90% маршруток не можна випускати на лінію через технічний стан, - керівник патрульної поліції Львівщини

Близько 90% транспортних засобів, які займаються пасажирськими перевезеннями, не можна випускати на лінію через технічний стан. Про це сьогодні, 14 травня, під час апаратної наради у Львівській ОДА повідомив начальник патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко, передає кореспондент Львівського порталу.

Власне, він прозвітував про результати роботи на Львівщині оперативно-профілактичної операції з умовною назвою «Перевізник», яка стартувала у області 20 квітня, і покликана зменшити аварійність за участю громадського транспорту на дорогах.

Так, за його словами, за період із 1 січня до 10 травня працівниками патрульної поліції у Львівській області було складено 613 адміністративних матеріалів на транспортні засоби, які займаються пасажирськими перевезеннями.

«За цей невеликий проміжок часу було оформлено трьох водіїв у стані алкогольного сп’яніння, залишили місце ДТП – дев’ять випадів, порушень ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів, – 53 випадки», – сказав начальник патрульної поліції Львівщини.

Окрім цього, Роман Пилипенко відзначив незадовільний технічний стан маршруток:

«Через технічний стан, який не відповідає встановленим вимогам чи без належних документів, передбачених законодавством, за період операції «Перевізник» було складено 6 адміністративних матеріалів. Насправді, якщо говорити чесно, при навіть неприскіпливому, а об’єктивному відношенні до цієї проблеми, близько 90% транспортних засобів можна не випускати на лінію у зв’язку з їхнім технічним станом».

«Після того, – каже Роман Пилипенко, – як ми закцентували увагу на даній проблемі, пішло зниження ДТП за цей період із 46 до 7 аварій».

Особливий акцент він зробив на поганій роботі самих водіїв:

«Великою проблемою є те, що перевізники не працюють зі своїми водіями. Ми бачимо, як їздять наші автобуси і в місті, і поза ним. Таке враження, що людей просто набирають з вулиці, не проводять інструктажів. В погоні за графіками водії маршрутних транспортних засобів «чудять» на дорозі просто таке, що не витримує жодної критики».