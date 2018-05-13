Вночі у Львові стався масовий конфлікт між групою молодиків і поліцейськими

Цієї ночі на вулиці Дністерській стався конфлікт групи осіб з патрульною поліцією. Інформацію по це підтвердила прес-служба Патрульної поліції Львівщини, передає Львівський портал.

«Сьогодні вночі, під час патрулювання на вулиці Дністерській, патрульні побачили на узбіччі компанію чоловіків, один з яких показував непристойний жест в сторону офіцерів. Коли патрульні під’їхали ближче, чоловік почав плювати в сторону службового автомобіля. Інспектори вийшли з авто та підійшли до особи, щоб зробити зауваження. Компанія була з очевидними ознаками алкогольного сп’яніння та поводилася агресивно. На зауваження чоловіки не реагували. Коли патрульні побачили, що ситуація загострюється то викликали на місце події ще один екіпаж. Вже спільно з ним, патрульні затримали особливо активного громадянина, який шарпав поліцейських за одяг та чинив активний опір. Чоловіка встановили в базі даних, виявилося, що нещодавно 27-річний порушник вже притягувався до відповідальності за появу в громадському місці в п’яному вигляді. Його доставили до відділу поліції.

На чоловіка склали протокол затримання та протокол за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство). Вже у відділі чоловік заспокоївся та почав вибачатися за свою поведінку. Також до порушника приїхала швидка допомога, проте чоловік відмовився від допомоги», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в мережі є повідомлення про те, що очевидці бачили, як поліцейські побили хлопця, який з друзями просто пив каву.