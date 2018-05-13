Вночі у Львові горів житловий будинок

Львівські вогнеборці ліквідували пожежу в житловому будинку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Сьогодні, 13 травня, о 1:57 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Купчинського. Пожежа виникла в цегляному двоповерховому житловому будинку, критому шифером.

До ліквідації пожежі залучили 20 чоловік особового складу та 5 одиниць спецтехніки.Через сильне задимлення, що виникло під час пожежі, вогнеборцям довелось працювати у спеціальних засобах захисту органів дихання. О 2:42 пожежу вдалось локалізувати, та о 2:57 повністю ліквідувати в складі 2-ох ланок газодимозахиної служби.

Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку та дерев’яне перекриття.

Обставини події встановлюються.