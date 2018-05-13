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Вчора на Донбасі один воїн загинув, ще четверо отримали поранення

Олександр Косик

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Упродовж минулої доби, 12 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. Під час бойових дій один український захисник загинув, ще 4 – поранено. Про це повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил, передає Львівський портал.

 

Російсько-окупаційні війська 73 рази порушували режим припинення вогню, з них 20 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети. Наші війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику.

На Луганщині, в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Троїцьке, противник намагався витіснити наші підрозділи з вигідних оборонних позицій. На Донецькому напрямку інтенсивні бойові дії тривали в районах населених пунктів Зайцеве, Верхньоторецьке, Кам’янка, Новгородське, на Авдіївській промзоні та на околицях Мар’їнки. На Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Талаківка та Широкине тривали бойові дії із застосуванням переважно стрілецької зброї.

За даними розвідки, знищено 2 та поранено 6 окупантів російсько-терористичних військ. Під час бойових дій 1 наш захисник загинув, ще 4 було поранено. Пораненим надана медична допомога та їхньому життю нічого не загрожує.

Упродовж ночі поточної доби, противник 6 разів застосовував важке озброєння. Ситуація контрольована Об’єднаними силами.

Більш докладну інформацію про події, які відбуваються в районі проведення операції оприлюднено під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил.

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