Василь Ломаченко став чемпіоном WBA

Український боксер Василь Ломаченко здобув титул чемпіона WBA у легкій вазі, перемігши венесуельського боксера Хорхе Лінареса. Про це пише Громадське, передає Львівський портал.

Поєдинок титулованих боксерів проходив на легендарній арені «Медісон Сквер Гарден» у Нью-Йорку. Ломаченко переміг у 10 раунді після нокдауна.

Зазначимо, що українець у своєму 12-му поєдинку на професійному рингу завоював титул в третій ваговій категорії.

Довідка

30-річний Василь Ломаченко — найтитулованіший український боксер, дворазовий Олімпійський чемпіон, дворазовий чемпіон світу, чемпіон Європи, чемпіон світу за версією WBO у напівлегкій вазі (до 57,2 кг) та другій напівлегкій вазі (до 59,0 кг), заслужений майстер спорту та багаторазовий чемпіон України.

Фото: TOP RANK BOXING