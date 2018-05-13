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У Білорусі у ДТП потрапила українська дитяча футбольна команда: є жертви

Олександр Косик

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У Кам’янецькому районі Білорусі діти з української футбольної команди потрапили в ДТП. Одна дитина загинула, ще шестеро отримали важкі травми. Про це повідомляє УП з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Білорусі.

 

Аварія сталася 13 травня близько 7:00 години на 54 км автодороги Р-98 «Кам’янець-Шерешево-Свислочь», поблизу д.Мартинюки.

«За попередніми даними, в аварії постраждали діти з української команди з футболу. Одна дитина загинула, ще шестеро хлопців із важкими травмами були доставлені до Кам’янецької центральної районної лікарні», – йдеться в повідомленні.

У всіх постраждалих діагностовано черепно-мозкові травми різного ступеня тяжкості, а також переломи і вивихи. Одна дитина перебуває у важкому стані і підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

Міністр охорони здоров’я Білорусі Валерій Малашко взяв ситуацію під особистий контроль.

«Кращі лікарі Білорусі та всі необхідні матеріально-технічні ресурси задіяні для надання допомоги постраждалим в аварії дітям», – сказав він.

Повідомляється, що з Бреста і Мінська до Кам’янця прибули бригади медиків.

«Сьогодні частина постраждалих дітей буде переведена до Брестської обласної лікарні», – повідомили в міністерстві.

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