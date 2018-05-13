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Порошенко присвоїв звання «Мати-героїня» для більш ніж тисяч українок. Серед них – 50 з Львівщини

Олександр Косик

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Президент Петро Порошенко підписав Указ № 121 «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня». Глава держави присвоїв почесне звання 1051 українці. Про це йдеться на сайті Президента, передає Львівський портал.

 

Указом відзначені багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п’ять і більше дітей, створили належні умови для їх інтелектуального, фізичного та духовного розвитку.

Серед нагороджених – 40 мешканок Вінницької області, 128 – Волинської, 30 – Дніпропетровської, 27 – Донецької, 85 – Житомирської, 116 – Закарпатської, 7 – Запорізької, 31 – Івано-Франківської, 15 – Київської.

Почесне звання також отримали 11 жінок з Кіровоградської області, 2 – Луганської, 50 – Львівської, 16 – Миколаївської, 52 – Одеської, 25 – Полтавської, 244 – Рівненської, 23 – Сумської, 38 – Тернопільської, 28 – Харківської, 6 – Херсонської, 19 – Хмельницької, 7 – Черкаської, 27 – Чернівецької, 13 – Чернігівської та 11 – міста Києва.

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