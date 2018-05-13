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Поліція затримала 23-річного львів’янина, який собою розбив патрульний автомобіль

Олександр Косик

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Патрульні затримали молодика, який кинувся на автомобіль поліції та пошкодив його. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

 

Сьогодні вночі, 13 травня, екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про бійку на перехресті вулиць Грінченка-Чигиринська. Інспектори прибули на місце та побачили чоловіка, який біг по вулиці в сторону патрульних. Він кинувся на службовий автомобіль поліції, чим завдав механічних пошкоджень: розбив лобове шкло та наніс вм’ятини на капот. Після цього порушник швидко зліз з автомобіля та почав втікати.

Патрульні його наздоганали та затримали. Так як були підозри, що після такого стрибка у порушника можуть бути тілесні ушкодження, інспектор викликав йому швидку. Проте коли та приїхала, він відмовився від допомоги.

23-річний мешканець Львова перебував з очевидними ознаками алкогольного сп’яніння, поводився дуже агресивно, проклинав поліцейських та погрожував. Пояснити свій вчинок відмовився.


На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Також прибула і мама громадянина. Слідчі зафіксували факт пошкодження поліцейського автомобіля. Всіх учасників доставили до відділу поліції для встановлення обставин справи.

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