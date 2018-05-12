З наступного тижня у львівських поліклініках запрацюють консультативні пункти, де пацієнтам допомагатимуть з деклараціями

Управління охорони здоров’я Львівської міської ради закликає усіх містян не зволікати з вибором лікаря первинної допомоги. Для тих, хто не може обрати лікаря, повідомляємо: з наступного тижня запрацюють консультативні пункти, в яких інформуватимуть про медпрацівників. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії Львова.

«Всі заклади охорони здоров’я, в яких можна підписати декларацію з лікарем, є позначені наліпками «Тут можна обрати свого лікаря», і в кожному закладі розміщена інформація про сімейних лікарів — досвід роботи, освіта тощо. З наступного тижня ми робимо консультативні пункти біля реєстратури закладів, де спеціально підготовлений медичний працівник буде консультувати, інформувати мешканців, які приходять в поліклініку, як підписати декларацію, що для цього потрібно. Також вся інформація про сімейних лікарів розміщена на сайтах наших установ, поширюється у соціальних мережах. Тому закликаємо не зволікати з вибором свого лікаря», — сказав начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб.

Нагадаємо, з початку кампанії «Лікар для кожної сім’ї» декларацію з обраним лікарем у Львові уже підписали 105 тисяч містян (це близько 14% від приписного населення Львова), і кожного дня ця цифра зростає.

Довідка

Головними обов’язками лікаря первинної допомоги є динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, надання невідкладної медичної допомоги при гострих станах і раптових погіршеннях, які не потребують екстреної спеціалізованої допомоги.

Також, він вестиме пацієнтів із хронічними захворюваннями, неускладнену вагітність, проводитиме профілактичні втручання, в т. ч. вакцинацію відповідно до календаря профілактичних щеплень.

Крім обстеження, профілактики і лікування найпоширеніших хвороб і травм, лікар буде виписувати рецепти на ліки, видавати медичні довідки та лікарняні листки.

У межах медичних послуг з надання ПМД, проводяться такі лабораторні та інструментальні діагностичні дослідження: загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою; загальний аналіз сечі; глюкоза крові; загальний холестерин; вимірювання артеріального тиску; електрокардіограма; вимірювання ваги, зросту, окружності талії; швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити.

В разі необхідності, лікар первинної медичної допомоги скеровуватиме пацієнта до вузьких спеціалістів, фахівців вторинної чи третинної допомоги.