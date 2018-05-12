Вчора на Львівщині сталось понад півсотні ДТП

За минулу добу, 11 травня, на Львівщині сталось дев’ять дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Внаслідок аварій одна особа загинула та десятеро були травмовані. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Загалом у Львові і області 11 травня сталось 54 дорожньо-транспортних пригоди – 35 у Львові та 19 на території області. З них 9 ДТП з потерпілими – 4 у Львові та 5 на дорогах області. Внаслідок ДТП загинула одна особа, десятеро були травмовані.