Вчора на Донбасі постраждало троє українських бійців

Бойовики окупаційних адміністрацій РФ продовжують свідомо порушувати режим тиші на лінії розмежування. Ворог й далі застосовує по оборонних позиціях підрозділів Об’єднаних сил артилерію та міномети. Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО, передає Львівський портал.

Загалом протягом минулої доби, 11 травня, з боку бойовиків окупаційних адміністрацій РФ зафіксовано 50 прицільних обстрілів оборонних позицій підрозділів Об’єднаних сил.

При цьому ворог здійснив по нашим захисникам 11 пострілів з артилерії калібру 122 мм, та випустив близько 120 мін з мінометів калібрів 120 та 82 мм.

Наші військові давали гідну відсіч окупантам, та близько 20 разів відкривали вогонь у відповідь зі штатного озброєння, з метою збереження життя та здоров’я особового складу.

Проте, внаслідок ворожих обстрілів 11 травня один наш захисник отримав поранення, ще двоє – бойове травмування. Їх доставлено до медичних закладів для надання кваліфікованої медичної допомоги. Стан здоров’я пораненого захисника – важкий, ще двох військовослужбовців Об’єднаних сил – задовільний.

Зазначимо, що бойовики окупаційних адміністрацій РФ не припиняють обстріли із важкого озброєння цивільної інфраструктури населених пунктів на лінії розмежування

Вчора, 11 травня, близько 20:00, зафіксовано черговий обстріл з боку російських окупантів цивільної інфраструктури н.п. Зайцеве. Ворог свідомо випустив 8 мін з міномету калібру 120 мм. Втрати та пошкодження уточнюються.

Луганський напрямок

Протягом минулої доби зафіксовано 20 тривалих прицільних ворожих обстрілів.

Міномети калібру 120 мм ворог застосовував по нашим опорним пунктам поблизу н.п. Зайцеве, та двічі в районі н.п. Троїцьке та Залізне. Причому, по оборонцям Троїцького, під час тривалого обстрілу після 13:00, противник здійснив 11 пострілів з артилерії калібру 122 мм.

Ворожі обстріли з мінометів калібру 82 мм зафіксовано також в районі н.п. Зайцеве, Залізне, та по захисниках Кримського, Новозванівки та Новолуганського.

Провокаційні обстріли з гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів бойовики окупаційних адміністрацій РФ вели по оборонцях Залізного, Золотого, Кримського, тричі – в районі Зайцевого, та 6 разів – по захисниках Новозванівки.

Донецький напрямок

Протягом минулої доби наші Українські захисники 30 разів потрапляли під провокаційні прицільні ворожі обстріли.

Міномети калібрів 120 та 82 мм ворог декілька разів застосовував по захисниках Верхньоторецького, Гнутового, Пісків та Опитного.

Окрім цього, бойовики окупаційних адміністрацій РФ вели тривалий провокаційний вогонь по оборонним позиціям підрозділів Об’єднаних сил з гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів. Ворожі збройні провокації зафіксовано поблизу н.п. Авдіївка, Гнутове, Красногорівка, Ломакіне, Мар’їнка, Павлопіль, Піски, Піщевик, шахти Бутівка, а також тричі в районі Широкиного, по 4 рази – поблизу Верхньоторецького та Опитного, 5 разів – в районі Водяного.

Вдень по оборонцям Верхньоторецького та Водяного вели вогонь ворожі снайпери.

Поточна ситуація на сьогодні, 12 травня

З опівночі, з боку бойовиків окупаційних адміністрацій РФ вже зафіксовано 16 прицільних обстрілів.

Зокрема, на Луганському напрямку вночі 4 рази ворог вів обстріли захисників Новозванівки, застосовуючи міномет калібру 82 мм та великокаліберні кулемети. Близько 01:00 противник здійснив 15 пострілів з артилерії калібру 122 мм.

Також ворожий обстріл з міномету калібру 82 мм зафіксовано після 03:30 по захисникам Зайцевого.

На Донецькому напрямку близько 01:00 оборонці Кам’янки зафіксували ворожий обстріл по своїм позиціям з міномету калібру 120 мм.

Також бойовики окупаційних адміністрацій РФ вели провокаційні обстріли з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціям Об’єднаних сил в районі н.п. Авдіївка, Гнутове, Кам’янка, Водяне, Мар’їнка, Верхньоторецьке, та по захисникам шахти Бутівка.

Наші військові вели активну оборону та 11 разів застосовували штатне піхотне озброєння у відповідь.

Внаслідок ворожих обстрілів з початку доби, 12 травня, втрат серед наших захисників – військовослужбовців Об’єднаних сил немає.