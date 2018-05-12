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У Львові затримали сміттєвих злодіїв

Олександр Косик

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У Львові правоохоронці викрили зловмисників, причетних до викрадення кришки сміттєвого контейнера. Речовий доказ поліцейські у зловмисників вилучили, відкрито кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

У Сихівський відділ поліції 11 травня надійшло повідомлення від працівника одного з львівських підприємств про те, що на вулиці Антоновича з сміттєвого контейнера було викрадено кришку.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетні двоє львів’ян віком 40 років.  Речові докази поліцейські у них вилучили. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі,  проводиться досудове розслідування.

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