У Львові затримали сміттєвих злодіїв

У Львові правоохоронці викрили зловмисників, причетних до викрадення кришки сміттєвого контейнера. Речовий доказ поліцейські у зловмисників вилучили, відкрито кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Сихівський відділ поліції 11 травня надійшло повідомлення від працівника одного з львівських підприємств про те, що на вулиці Антоновича з сміттєвого контейнера було викрадено кришку.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетні двоє львів’ян віком 40 років. Речові докази поліцейські у них вилучили. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі, проводиться досудове розслідування.