У Львові в ДТП травмувався 29-річний мотоцикліст

У Львові, на перехресті вулиць Замарстинівської – Липинського, під час зіткнення з авто був травмований мотоцикліст. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась вчора, 11 травня, близько 23.45. Автомобіль «Фольксваген Венто», за кермом якого перебував 25-річний львів’янин, зіткнувся з мотоциклом «Сузукі», яким керував 29-річний мешканець Львова. Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, зокрема, перелом променевої кістки.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.