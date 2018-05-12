У Кривому Розі в шахті стався обвал: є загиблий

У Кривому Розі в суботу, 12 травня, на шахті “Гвардійська” сталась аварія, під час якої загинув робітник. Рятувальники намагаються дістати тіло гірника. Про це пише ТСН з посиланням на місцеве видання.

Як зазначається, обвалення сталося на шахті «Криворізького залізорудного комбінату» на великій глибині. Наразі фахівці спускаються до шахти, щоб дістати тіло загиблого.

Водночас причина аварії поки що невідома.

Нагадаємо, минулого року на Львівщині стався вибух на шахті. Пізніше стало відомо, що на шахті «Степова» загинуло вісім шахтарів.