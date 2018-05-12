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У Червонограді не розминулись легковик і велосипед: є постраждалий

Олександр Косик

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У Червонограді внаслідок наїзду авто травмований велосипедист. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 11 травня близько 16.00 на перехресті проспекту Шевченка з вулицею Шашкевича у Червонограді.

Водій автомобіля «Опель Корса», 62-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на велосипедиста, також мешканця Червонограда, віком 29 років. Внаслідок наїзду велосипедист отримав тілесні ушкодження та був доставлений у місцеву лікарню.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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