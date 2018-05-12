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Поляка, який віз чотирьох українок у сексуальне рабство за кордон, взяли під варту

Соломія Григор'єва

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Галицький районний суд Львова обрав міру запобіжного заходу поляку, якого вчора затримали під час спроби вивезти чотирьох українок за кордон для заняття проституцією. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник ГФ «Рабів до раю не пускають» Іван Спринський, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«У залі суду громадянин Польщі визнав, сказавши що у Польщі в більшості є уявлення, що українки схильні до різного виду праці… У поясненнях ствердив у залі суду, що мав намір вивезти громадянок України для заняття проституцією у Німеччину», – написав він.

Також активіст оприлюднив відео, де чути, як поляк зізнається у скоєному.


Громадянину Польщі судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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