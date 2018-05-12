Поляка, який віз чотирьох українок у сексуальне рабство за кордон, взяли під варту

Галицький районний суд Львова обрав міру запобіжного заходу поляку, якого вчора затримали під час спроби вивезти чотирьох українок за кордон для заняття проституцією. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник ГФ «Рабів до раю не пускають» Іван Спринський, передає кореспондент Львівського порталу.

«У залі суду громадянин Польщі визнав, сказавши що у Польщі в більшості є уявлення, що українки схильні до різного виду праці… У поясненнях ствердив у залі суду, що мав намір вивезти громадянок України для заняття проституцією у Німеччину», – написав він.

Також активіст оприлюднив відео, де чути, як поляк зізнається у скоєному.