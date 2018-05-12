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На Сколівщині бус насмерть збив пішохода

Олександр Косик

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На Львівщині автомобіль смертельного травмував пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Вчора, 11 травня, близько 14:00 на автомобільній дорозі «Київ –Чоп», у смт. Верхнє Синьовидне Сколівського району автомобіль марки «Volkswagen-LT» під керуванням 28-річного водія, мешканця села Стрілків Стрийського району, за межами пішохідного переходу здійснив наїзд на пішохода, 1949 року народження, мешканця Верхнього Синьовидного. Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці події до прибуття швидкої медичної допомоги.

Причини події встановлюються.

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