Львівські прикордонники виявили викрадені мотоцикл і автомобіль

На кордоні з Польщею виявили викрадені мотоцикл «Ямаха» та автомобіль «Тойота». Транспортні засоби перебували в міжнародному розшуку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України.

Водії транспортних засобів, громадянин Німеччини та українець, перетинали кордон в пункті пропуску «Краківець». Однак вони були зупинені для подальшої перевірки, оскільки під час прикордонного контролю на їх «залізних коней» спрацювала інформація з бази Інтерполу, яку активно використовують охоронці держрубежу.

Німець на «Ямасі» 2015 року випуску рухався на в’їзд в Україну. За наявною інформацією мотоцикл був викрадений в Німеччині у 2016 році. А от наш співвітчизник на «Тойоті» 2015 року випуску намагався виїхати за межі держави. Як встановили прикордонники, автівка рахується викраденою з листопада 2017 року.

По обом випадкам поінформовано Укрбюро Інтерполу в Києві.

Відмітимо, з початку року прикордонники реалізували більше 700 спрацювань бази даних Інтерполу, серед яких майже 500 відносно осіб та більше 50 відносно транспортних засобів.