14 вулиць Львова тимчасово залишились без води

У Личаківському районі проводять аварійно-ремонтні роботи в системі водопостачання. Через це орієнтовно до 14.00 14 вулиць району не отримуватимуть води. Про це повідомляє Гаряча лінія міста, передає Львівський портал.

Перелік вулиць:

вул.Бодянського О – Всі будинки

вул.Васильченка С – Всі будинки

вул.Гамалії М – Всі будинки

вул.Ганкевича Л – Всі будинки

вул.Зубрицького Д – Всі будинки

вул.Ігорева – Всі будинки

вул.Ковельська – Всі будинки

вул.Метлинського А – Всі будинки

вул.Милятинська – Всі будинки

вул.Миргородська – Всі будинки

вул.Навої А – Всі будинки

вул.Теребовлянська – Всі будинки

вул.Туркменська – Всі будинки

вул.Щепова – Всі будинки