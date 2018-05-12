14 вулиць Львова тимчасово залишились без води

У Личаківському районі проводять аварійно-ремонтні роботи в системі водопостачання. Через це орієнтовно до 14.00 14 вулиць району не отримуватимуть води. Про це повідомляє Гаряча лінія міста, передає Львівський портал.
Перелік вулиць:
вул.Бодянського О – Всі будинки
вул.Васильченка С – Всі будинки
вул.Гамалії М – Всі будинки
вул.Ганкевича Л – Всі будинки
вул.Зубрицького Д – Всі будинки
вул.Ігорева – Всі будинки
вул.Ковельська – Всі будинки
вул.Метлинського А – Всі будинки
вул.Милятинська – Всі будинки
вул.Миргородська – Всі будинки
вул.Навої А – Всі будинки
вул.Теребовлянська – Всі будинки
вул.Туркменська – Всі будинки
вул.Щепова – Всі будинки
Олександр Косик