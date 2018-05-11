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Юні спортсмени зі Львівщини здобули чимало медалей на Всесвітній літній Гімназіаді-2018

Юлія Шпак

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В місті Маракеш (Королівство Марокко) за участю майже 4 тисяч юних спортсменів віком 14-17 років з понад 60 країн світу яскраво завершилися змагання ХVІІ Всесвітньої літньої Гімназіади, що проводяться під егідою Міжнародної федерації шкільного спорту (ISF). Боротьба за нагороди ведеться у 18 видах спорту, 6 із яких вперше внесені в програму шкільних ігор. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Українська дружина, після 10-річної перерви, була представлена у Марокко 122 спортсменами-школярами, які презентували 22 області України й змагалися у 17 видах cпорту: стрільба з луку, легка атлетика, бокс, шахи, велоспорт, фехтування, художня гімнастика, спортивна гімнастика, спортивна аеробіка, дзюдо, карате, петанк, плавання, тхеквондо, теніс, боротьба вільна, боротьба греко-римська.

Збірна команда школярів України, феєрично виступила в Марокко, посівши в загальному заліку перше місце: 39 золотих, 39 срібних та 34 бронзових медалей, суттєво випередивши команду господарів та збірну Бразилії.

Нагороди збірної України на Всесвітній Гімназіаді-2018: фехтування – три “золота”, три “срібла”, дві “бронзи; дзюдо – “золото”, “срібло”, дві “бронзи”; карате – “золото” і “бронза”; легка атлетика – – три “золота”, три “срібла”, дві “бронзи”, бокс – 8 золотих нагород, 5 срібних, 7 бронзових; вільна боротьба – 5 золотих, три срібних”;, тхеквондо – два “золота”, 7 срібних, 7 бронзових нагород; стрільба з лука – одне “золото”, два “срібла”, три “бронзи”; художня гімнастика – 5 золотих, 6 срібних нагород; спортивна гімнастика – 5 золотих, три “срібла”, три “бронзи”; спортивна аеробіка – “бронза”; велосипедний спорт – “золото”; плавання – чотири “срібла”, дві “бронзи”; шахи – два “золота”.

У складі учнівської збірної команди України на цьогорічній Гімназіаді у п’яти видах спорту успішно виступили й 11 представників Львівщини (6 дівчат та 5 юнаків), в т.ч. 6 учнів Львівського училища фізичної культури: Віталій Штурипіта (бокс); Соломія Кміть (карате); Марія Томищ, Тетяна Заяц, Марія Винник, Андрій Білійчук, Юрій Вовк (вільна боротьба); Христина Погранична (художня гімнастика); Жанна Наумова, Олександр Панциру, Микола Чернявський (стрільба злука).

При цьому дев’ятеро з них повернулися додому з медалями, здобутими в чотирьох видах спорту:

Вільна боротьба

Марія Винник (золото, вагова категорія 49 кг);

Тетяна Заяць (золото, вагова категорія 57 кг);

Марія Томищ (срібло, вагова категорія 43 кг);

Андрій Білійчук (срібло, вагова категорія 45 кг).

Карате

Соломія Кміть (золото, вагова категорія 48 кг);

Художня гімнастика

Христина Погранична (золото, стрічка; срібло, булави, обруч, м’яч; золото, індивідуальне багатоборство);

Стрільба з лука

Жанна Наумова та юнак з ОАЕ (золото, інтернаціональна команда);

Жанна Наумова, Ольга Шубкіна, Людмила Аріфова (бронза, командне змагання);

Олександр Панциру, Артем Овчинников, Микола Чернявський (срібло, командне змагання).

Тренерський склад було представлено в Марокко й трьома фахівцями Львівщини: Віталій Галімурка (бокс); Ірина Руда (художня гімнастика); Світлана Колядінцева (стрільба з лука).

Довідково:

Всесвітня літня Гімназіада вперше відбулася в 1974 році в Німеччині. Від початку такі змагання проводилася один раз в два роки, потім – один раз у чотири роки. У 2016 році Гімназіаді повернули дворічний цикл.

Загалом Гімназіади проводилися в 11 країнах світу, зокрема у Францїї – чотири рази, в Італії й Туреччині – двічі.

На африканському континенті Гімназіада проводиться вперше.

Основним девізом цьогорічної 17-а літньої Гімназіади стало «Освіта через спорт», оскільки змагання зібрали школярів з усього світу, щоб випробувати дух міжнародної конкуренції, чесної гри, дружби та культурної різноманітності.

Збірна України цьогоріч повернулася до участі в цьому престижного світовому спортивному форуму після десятирічної відсутності через нестачу коштів для відрядження своїх представників.

Фото: ЛОДА

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