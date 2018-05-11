В середу на Львівщині лунатимуть сирени

Для визначення рівня озвучення сигналами електросирен території міст обласного значення: Львова, Борислава, Дрогобича, Стрия, Самбора, Трускавця, Червонограда та Нового Роздолу. Також буде проводитись електронне опитування населення: достатньо з комп’ютера, ноутбука, планшета або смартфона перейти в мережі Інтернет за посиланням на опитування та відповісти на декілька нескладних запитань. Про це Львівському порталу повідомили у перс-службі Львівської ОДА.

З метою перевірки готовності територіальної системи централізованого оповіщення 16 травня 2018 року у період з 14:45 год. до 14:50 год. департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації проводитиме навчальне оповіщення населення області сигналами цивільного захисту.

Будуть увімкнені електросирени та передаватись повідомлення для населення через засоби телебачення та радіомовлення. У зв’язку з тим, що мета увімкнення електросирен навчальна, практичні заходи відпрацьовуватися не будуть. Населення повинне зберігати спокій.

Звучання електросирен означає сигнал цивільного захисту «Увага всім». Почувши його негайно увімкніть гучномовці проводового радіомовлення, налаштуйте ефірні радіоприймачі на хвилю «Львівського радіо» на частоті 103,3 МГц в ФМ-діапазоні, а телеприймачі переключить на ефірні канали «Першого національного» Національної суспільної телекомпанії України, ТРК «Львів» – «Суспільне мовлення» (12-й телевізійний канал), або телеканал «Телекомпанії «Львів – ТБ» «ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ» (57-й телевізійний канал) та прослухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту.

На підставі проведеного опитування будуть проводитись роботи з удосконалення системи оповіщення та покращення якості оповіщення.

Звертаємо увагу, що опитування буде проводитись у період з 15:00 год. 16 травня до 24:00 год. 20 травня поточного року, після завершення опитування відповіді прийматись не будуть.