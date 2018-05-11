В червні у Львові пройде масштабний міжнародний півмарафон

Вже 10 червня у Львові вже втретє пройде масштабний міжнародний Львівський півмарафон 3rd Molokiya Lviv Half Marathon, участь у якому візьмуть майже 3 000 бігунів з різних міст України та інших країн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Цього року Львівський півмарафон отримав найвищу оцінку — 5 зірок від Європейської легкоатлетичної асоціації. Це найвищий рівень сертифікації та оцінювання, який розроблений провідними фахівцями Європи.

Маршрут головного бігового старту Західної України вже третій рік поспіль пролягатиме центральними вулицями міста в одне коло. Старт та фініш усіх дистанцій запланований біля Львівської опери. Докладніше з маршрутами різних дистанцій можна ознайомитися на сайті заходу.

Цього року призовий фонд збільшений та складає 65 500 гривень, що майже на 16 000 гривень більше минулорічного. Нагороджувати будуть абсолютних переможців серед чоловіків та жінок на дистанції 21, 0975 км. Він буде розподілений між п’ятьма першими фінішерами серед чоловіків та жінок в абсолютній першості, грошову винагороду також отримають ті учасники, що посядуть перше, друге і третє місця в семи вікових категоріях серед чоловіків та жінок.

У програмі півмарафону заплановані три індивідуальні забіги на дистанціях: 21, 0975 км, 5 км, та 2 км. У 2018 році вперше пройде естафетний забіг: 1×10 км+1×11,0975 км HeForShe Dnipro Half Marathon Relay та 3×5км +1×6,0975 км, що має назву Under Armour Relay. Традиційно організатори півмарафону пропонують маленьким учасникам вийти на старти дитячих забігів: 1 000 м, 500 м та 100 м.

Вдруге під час Львівського півмарафону відбудеться Family Run, участь у якому може взяти сімейна команда у будь-якому складі, навіть батьки з маленькими дітлахами на руках та у візочках. На фініші кожен учасник отримає фірмові футболки. Також традиційно відбудеться дитячий забіг на дистанціях: 1000 м, 500 м та 100 м, на фініші яких кожен маленький учасник отримає свою власну медаль.

В рамках 3-го Львівського півмарафону пройде благодійний забіг на 2 км, метою якого є збір коштів на придбання реабілітаційного обладнання для Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи. Госпіталь є потужним лікувально-діагностичним комплексом, який створений для медичного обслуговування інвалідів та ветеранів війни, членів сімей загиблих і померлих воїнів, репресованих, дітей війни-інвалідів, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, інвалідів похилого віку. Тут надається спеціалізована медична допомога за багатьма напрямками серед них ортопедія і травматологія, проте належного реабілітаційного обладнання у госпіталі недостатньо.

Що стосується головних медалей фінішерів дистанції 21, 0975 км, вони відрізняються дизайном від минулорічних. Цього року на медалях буде зображений символ міста Лева. Окрім фінішерів головної дистанції, медалі отримає кожен учасник естафетного забігу, які цього року виконані у вигляді сходинок та символізують те, що для досягнення своєї мети команді потрібно здолати шлях вгору.

Нагадаємо, що Львівський півмарафон 3rd Molokiya Lviv Half Marathon — один із семи етапів бігової ліги Run Ukraine Running League 2018, що включає у себе старти в п’яти містах України: Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Запоріжжя. Ліга орієнтована на любителів бігу, серед яких по завершенню останнього етапу визначать переможців серед чоловіків та жінок. Головний приз Run Ukraine Running League 2018 – участь у престижному міжнародному марафоні.

На цей момент відкрита реєстрація на 21, 0975 км та 5 км, естафети 1×10+1×11км та 3×5+1×6 км та дитячі дистанції на 100 м, 500 м та 1000 м.

Незабаром буде відкрито реєстрацію на благодійну дистанції 2 км та сімейного забігу на 2 км.

Реєструватися можна тут.