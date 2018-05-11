У Червонограді затримали чоловіка, який намагався вбити свою дружину

На Львівщині поліцейські затримали чоловіка, який намагався вбити свою дружину. Зловмиснику загрожує покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У Червоноградський відділ поліції 10 травня близько 14.30 надійшло повідомлення про те, що у квартирі одного з будинків на проспекті Шевченка у Червонограді перебуває чоловік зі слідами крові на руках та одязі.

«Виїхавши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що зловмисник, 42-річний місцевій мешканець, у якого були непрості стосунки з колишньою дружиною, прийшов в орендоване нею помешкання та вчинив сварку на ґрунті ревнощів. Під час конфлікту чоловік накинувся на жінку з ножем та заподіяв їй тілесні ушкодження», – йдеться у повідомленні.

Жінка, 41-річна жителька Червонограда, госпіталізована у хірургічне відділення. Медики діагностували у неї множинні колото-різані та проникаючі поранення.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15 (замах на злочин) ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Чоловік затриманий в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.