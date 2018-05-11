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Стриянку, яка продавала наркотики, триматимуть від вартою

Юлія Шпак

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Стриянку, яку підозрюють у незаконному збуті наркотичних речовин, триматимуть під вартою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

У відомстві зазначають, що повідомлено про підозру 49-річній мешканці Стрия у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України(незаконне придбання, зберігання, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів).

«Встановлено, що упродовж 2017-2018 років зловмисниця продавала таблетки «субітекс», які містять наркотичну речовину «бупренорфін». Таку незаконну торгівлю жінка влаштувала у власній квартирі, де проживала разом із своєю сім’єю. Під час санкціонованого обшуку помешкання у підозрюваної виявлено та вилучено наркотики», – йдеться у повідомленні.

Стрийським міськрайонним судом горе-продавчині обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 105 тис грн.

Зазначимо, що у 2016 році правоохоронці вже проводили санкціонований обшук.

Тоді у її квартирі виявили та вилучили ручну гранату «РГД-5», пістолет, набої, а також нарковмісні таблетки. На даний час це провадженння перебуває на розгляді Стрийського міськрайонного суду. Після внесення застави порушниця вийшла на волю та продовжила злочинну діяльність.

Довідково: за вчинення інкримінованого злочину передбачено покарання до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

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