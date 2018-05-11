Підполковник втратив погони і отримав 13 років тюрми за держзраду

Військовою прокуратурою у суді доведено вину підполковника, військовослужбовця одного з військових формувань України у вчиненні державної зради. Про це Львівському порталу повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Генпрокуратури України.

За даними відомства, одним із районних судів Харкова розглянуто обвинувачення підполковника одного з військових формувань у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Відтак судом ухвалено вирок, яким підполковника визнано винним у вчиненні інкримінованих йому злочинів та засуджено до 13 років позбавлення волі із позбавленням військового звання.

Військовою прокуратурою об’єднаних сил у суді доведено, що «військовослужбовець на початку 2015 року, діючи умисно на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України, збирав з метою передачі представникам спецслужб Російської Федерації відомості, що становлять державну таємницю, а також під час затримання заподіяв тілесні ушкодження працівнику Служби безпеки України».