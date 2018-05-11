Одяг, зброя, м’ясопродукти та автозапчастини: за ніч митники зафіксували 30 випадків контрабанди

В ніч на п’ятницю працівники Львівської митниці ДФС зафіксували 30 випадків незаконного переміщення товарів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

У порушників митного законодавства вилучено майже 1000 пачок сигарет, понад 2 тис. одиниць одягу, зброю, м’ясопродукти,автозапчастини.

Зокрема через пункт пропуску «Шегині» в Республіку Польщу громадянка України в конструктивній порожнині під декоративною обшивкою підлоги автомобіля «RENAULT TRAFIC» намагалась провезти 696 пачок цигарок з фільтром з марками акцизного податку України. Ще майже 300 пачок сигарет митники вилучили у пункті пропуску «Угринів».

Понад 2 тис. одиниць одягу намагався ввезти в Україну водій автобуса, що здійснює регулярні перевезення пасажирів за встановленим маршрутом Конін – Київ. У декларації він не вказав за встановленою формою достовірних відомостей про кількість та наявність товару, який підлягає обов’язковому декларуванню при переміщенні через митний кордон України. Серед затриманого чоловіча та жіноча білизна, жіночі блузи та сукні з маркуванням на етикетках «New Collection, made in Italy».

Також у поле зору митників потрапили поштові відправлення з-за кордону, в яких вони виявили телескопічні кийки, газовий пістолет, ніж, 52 шт. газових балончиків, набої травматичної дії.

Окрім того, зафіксовано низку правопорушень стосовно водіїв, які перевищили строк тимчасового ввезення або вивезення автомобілів.

За всіма випадками складено протоколи про порушення митних правил.

Фото: ДФС