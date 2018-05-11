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На Львівщині з'явиться нова транспортна розв'язка

Дарина Смеречанська

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Служба автомобільних доріг у Львівській області активно розробляє проектну документацію капітального ремонту автомобільної дороги державного значення М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська на ділянці улаштування з’їзду на автомобільну дорогу загального користування державного значення М-06 Київ – Чоп для лівоповоротного руху за напрямками Тернопіль – ЧОП та Київ – Тернопіль  Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Для розроблення проектної документації укладена угода з компанією ТОВ “Сінк плюс”. До 24 травня поточного року планується подати проект на експертизу. Орієнтовна вартість проекту становить 24 млн. гривень.

Такий з’їзд є надзвичайно важливим для дорожньої інфраструктури, оскільки ділянка автомобільної дороги вважається місцем концентрації ДТП. Будівництво цього об’єкту забезпечить рух транспортних засобів за напрямками Тернопіль – Чоп та Київ – Тернопіль, завдяки їй покращиться видимість для водіїв. Загальна довжина ділянки становитиме 450 м.

Окрім будівництва автомобільної дороги, передбачається освітлення та організація дорожнього руху задля безпеки та комфорту учасників дорожнього руху на всій транспортній розв’язці.

В межах державного та місцевого бюджетів реалізувати проект планується вже у цьому році.

 

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