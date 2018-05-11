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На Львівщині взялися за ремонт дороги Мамчурі-Ясенів

Дарина Смеречанська

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На Львівщині розпочали ремонтні роботи на автомобільній дорозі Мамчурі-Ясенів, що у Бродівському районі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

“Сьогодні розпочався ремонт на ще одній автомобільній дорозі, що знаходиться у межах Львівської області. На даний момент виконується влаштування основи та шару покриття», – зазначив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Роман Кокотайло.

Як повідомляють у департаменті дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської облдержадміністрації, роботи виконує підрядна організація МПП “Нара”.

Зазначимо, що ремонтні роботи на даній ділянці виконують за рахунок коштів обласного бюджету у сумі 1 млн гривень, решта коштів передбачили з Програми експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Окрім того, у межах ремонту, підрядник також виконає розпушення конструктивних шарів покриття та облаштування основи щебенево-піщаної суміші.

Фото: ЛОДА

 

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